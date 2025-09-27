ज़ायोनी अख़बार की हेडलाइन: "खाली कुर्सियाँ और नेतन्याहू –दुनिया में अकेला पड़ा इस्राईल"

गज़्ज़ा में जारी जनसंहार के बीच विश्व स्तर पर अवैध ज़ायोनी शासन अकेला पड़ गया है। हिब्रू अख़बार यदीऊत आहरोनोत ने स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान नेताओं का हॉल से बाहर निकल जाना, आज इस्राईल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय तन्हाई को साफ़ दिखाता है।

भाषण की शुरुआत में ही कई देशों के प्रतिनिधि और नेता विरोध जताते हुए हॉल से बाहर चले गए। ज़ायोनी पत्रकार बराक राविद ने AAXIOS वेबसाइट पर लिखा कि जब नेतन्याहू बोलना शुरू कर रहे थे, तब महासभा का हॉल लगभग खाली हो चुका था।

इसी समय, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अमेरिकी नागरिकों ने भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया।

ये घटनाएँ इस्राईल की मौजूदा स्थिति और दुनिया में उसकी घटती स्वीकार्यता को उजागर करती हैं।