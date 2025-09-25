नेतन्याहू को आईसीसी के वारंट का खौफ, यूरोप से रास्ता बदला

ज़ायोनी अख़बार जेरूसलम पोस्ट के पत्रकार आमीखाई स्टेन ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विमान अमेरिका की ओर जाते समय फ्रांस के आसमान से नहीं गुज़रा।

ज़ायोनी पत्रकार ने बताया कि गज़्ज़ा युद्ध को लेकर तनाव और हेग की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) से जारी गिरफ्तारी वारंट की वजह से यह विमान फ्रांस से होकर नहीं गुज़रा। वास्तव में ग्रीस और इटली को छोड़कर यह विमान किसी भी यूरोपीय देश के ऊपर से नहीं गया।

गौरतलब है कि 21 नवंबर 2024 को हेग की अदालत ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और गज़्ज़ा की जनता पर भूख को हथियार बनाने जैसे आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट के बाद इस्राईल ने अदालत से पुनर्विचार की मांग भी की थी।