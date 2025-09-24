अयोध्या से मुसलमानों को निकलने का अल्टिमेटम, भाजपा नेता के बयान पर हंगामा 

बाबरी मस्जिद को लेकर दुनिया भर में चरचिर रहे अयोध्या का माहौल शांत है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आयोध्या में सांप्रदयिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर वाले आदेश में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए जमीन आवंटित करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सरकार ने जमीन आवंटित कर दी।

अब बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित जमीन के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। बीजेपी के नेता विनय कटियार ने कहा है कि हम धन्नीपुर मस्जिद को नहीं जानते। उन्होंने आगे कहा कि वहां कुछ बनने वाला नहीं है।

विनय कटियार ने साफ कहा कि जो लोग अयोध्या में मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब हमारी तरफ से खारिज हैं और ऐसा होकर रहेगा। उन्होंने यहां भी कहा कि अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा मुसलमान को सरयू नदी पार जाने का सुझाव देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या छोड़कर गोंडा या बस्ती जिले में चले जाएं।