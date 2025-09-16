ईरान का दो टूक ऐलान, हर मुसलमान के साथ खड़ा है तेहरान 

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची इस्लामी-अरबी विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए क़तर की राजधानी दोहा पहुंचे हुए हैं।

अराक़्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा कि

"मैं दोहा में हूं, ईरान की जनता का साफ़ संदेश लेकर; इस्लामी गणराज्य ईरान क़तर के साथ है और असल में सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, ख़ासकर उस ख़तरे के खिलाफ़ जो पूरे क्षेत्र को निशाना बना रहा है।"

बता दें कि इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक 23 सितंबर को दोहा में हुई। इसमें ईरान के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। बैठक का मक़सद क़तर पर ज़ायोनी सैन्य हमले के मुद्दे पर चर्चा करना था।

यह बैठक क़तर के अनुरोध पर बुलाई गई और इसे इस्लामी-अरबी शिखर सम्मेलन की तैयारी माना गया। इसमें ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन भी शामिल हुए।