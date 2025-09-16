गज़्ज़ा को क़ब्ज़ाने के लिए ज़ायोनी सेना ने ज़मीनी हमला शुरू किया

अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट दी है कि इसराइली फौज ने ग़ज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए जमीनी हमला शुरू कर दिया है।

एक्सियोस के मुताबिक़, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस्राईल के प्रधानमंत्री से कहा है कि वॉशिंगटन इस जमीनी ऑपरेशन का समर्थन करता है, लेकिन चाहता है कि इसे जल्दी पूरा किया जाए और लंबा न खिंचे।

रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रम्प प्रशासन इस्राईल को रोकने वाला नहीं है और ग़ज़ा युद्ध के बारे में फैसले करने की पूरी छूट दे रहा है।

अल-जज़ीरा के पत्रकार ने बताया कि इस्राईली फौज ने गज़्ज़ा में हवाई और ज़मीनी बमबारी तेज़ कर दी है और साथ ही शहर के उत्तरी इलाक़ों में रिहायशी इमारतें गिरा रही है।

ध्यान देने की बात है कि जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही इस्राईली क़ैदियों के परिवारों ने यरुशलम में नेतन्याहू के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया।