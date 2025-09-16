ट्रम्प की धमकी पर वेनेज़ुएला का पलटवार, अमेरिका से जंग को तैयार 

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि अगर अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के कारण ज़रूरत पड़ी तो उनका देश सशस्त्र संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है।

कराकस में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में मादुरो ने बताया कि देशभर में 25 लाख सैनिक और सुरक्षा बल वेनेज़ुएला की रक्षा के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा—"अगर हमें सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा तो हम पूरी तरह तैयार हैं।"

मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर आरोप लगाया कि वे झूठी सूचनाओं के आधार पर वेनेज़ुएला को ड्रग माफिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में वॉशिंगटन ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के नाम पर कैरेबियन सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं और मादुरो पर ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है।

साथ ही, अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर इनाम बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर दिया है। मादुरो पहले भी अमेरिकी जहाज़ों और पनडुब्बी की तैनाती को सीधा खतरा बता चुके हैं।