ज़ायोनी मंत्री की धमकी, तुर्की में हमास नेताओं पर हो सकते हैं हमले

पिछले हफ्ते क़तर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं की हत्या की इस्राईल की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की ने अपनी धरती पर संभावित इस्राईली कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता जताई है। वहीं अब इस्राईली मंत्रियों ने संकेत दिया है कि तुर्की में मौजूद हमास नेतृत्व पर हमले हो सकते हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच ज़ाहिरी तौर पर कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इस्राईल के ऊर्जा मंत्री और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्य एली कोहेन ने सऊदी वेबसाइट इलाफ़ को दिए इंटरव्यू में चेतावनी दोहराते हुए कहा, जो कोई भी हमास से जुड़ा होगा, वह कहीं भी — यहां तक कि इस्तांबुल में भी — चैन की नींद नहीं सो पाएगा।” कोहेन से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका को दोहा हमले की जानकारी थी, तो उन्होंने कहा, “इस्राईल और अमेरिका पूरी तरह से एक दूसरे से तालमेल बनाए हुए हैं और इस मामले में एक दूसरे के काम की पूरी जानकारी रखते हैं। अमेरिका, ख़ासकर ट्रम्प हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं जो क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।