फिलिस्तीन के समर्थन पर कांग्रेस ने जताई खुशी, बताया भारत का असली रुख 

कांग्रेस ने भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अलग फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन की वोटिंग में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर खुशी जताई है। कांग्रेस नेता ने पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी के तस्वीर के साथ लिखा कि यह खुशी की बात है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के पक्ष में वोट दिया है। यह कदम भारत की उस विरासत को दर्शाता है, जिसमें इंसानियत और न्याय की जड़ें गहराई तक मौजूद हैं।

यह फ़ैसला मोदी सरकार के उस शर्मनाक कदम से भी अलग है, जब उसने गज़्ज़ा में युद्धविराम पर वोटिंग से परहेज़ किया था।

इतिहास में भारत वैश्विक राजनीति में एक नैतिक दिशा-निर्देशक (कंपास) की तरह रहा है। भारत का मानना रहा है कि अगर राजनीतिक रुख नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो, तो किसी संतुलनकारी समझौते की ज़रूरत नहीं होती। यही विरासत हमें यह ज़िम्मेदारी देती है कि हम पीड़ितों और मज़लूमों के साथ खड़े हों, न कि राजनीतिक सुविधा के लिए चुप रहें।

हमास को हमेशा के लिए बहाना बनाकर फ़िलिस्तीनियों के व्यवस्थित अमानवीकरण और 2023 से जारी इस अभूतपूर्व विनाशकारी अभियान को सही नहीं ठहराया जा सकता, जिसे इस्राईल चला रहा है।