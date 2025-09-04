  1. होम
  2. सेवा
  3. अमेरिका समाचार

रूस को अमेरिका की धमकी, हम नाराज हुए तो तुम देखोगे

4 सितंबर 2025 - 13:02
समाचार कोड: 1723475
रूस को अमेरिका की धमकी, हम नाराज हुए तो तुम देखोगे

ट्रम्प ने कहा कि उनका जो भी फैसला होगा, हम या तो उससे खुश होंगे या नाखुश, और अगर हम उससे नाखुश हैं, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। 

ट्रम्प ने एक बार फिर रूस को धमकी देते हुए कहा कि तुम देखोगे अगर हम नाराज हुए तो क्या होगा। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए गए अपने संदेश के बारे में पूछे जाने पर चेतावनी देते हुए ट्रम्प ने तीखे तेवर अपनाए। सीएनएन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ट्रम्प नेओवल ऑफिस से कहा, "राष्ट्रपति पुतिन के लिए मेरा कोई संदेश नहीं है। वह जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, और वह किसी न किसी तरह से कोई न कोई फैसला लेंगे।

ट्रम्प ने कहा कि उनका जो भी फैसला होगा, हम या तो उससे खुश होंगे या नाखुश, और अगर हम उससे नाखुश हैं, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। 

 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha