इस्राईल को बचाने उतरा सऊदी अरब, यमन की मिसाइलों को रोका

ज़ायोनी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि आज सुबह यमन से इस्राईल की ओर दागे गए दो मिसाइल को सऊदी अरब के आकाश में नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राईल द्वारा कोई एंटी-मिसाइल ऑपरेशन नहीं किया गया और न ही कब्जाए गए इलाकों में किसी खतरे की घंटी बजाई गई।

ज़ायोनी रेडियो और टेलीविजन (इस्राईल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) ने रिपोर्ट दी: "हौसियों ने कुछ मिनट पहले इस्राईल की ओर दो मिसाइलें दागीं। ज़ायोनी डिफेंस फोर्स द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइल दागे बिना दोनों मिसाइलें सऊदी अरब के आकाश में नष्ट होकर गिर गईं।"

मीडिया ने बयान में कहा: "ज़ायोनी सेना ने लॉन्चिंग पर नजर रखी और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एंटी-मिसाइल मिसाइलों के लॉन्च से पहले, मिसाइलें हवा में नष्ट हो गईं और सऊदी अरब के ऊपर गिर गईं। इस्राईल में कोई चेतावनी सक्रिय नहीं हुई और सामान्य दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया।"

बयान में कहा गया: "यमन से दागा गया एक ड्रोन, ज़ायोनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही निशाना बनाकर मार गिराया गया।"

सऊदी अरब के आकाश में यमनी मिसाइलों के विस्फोट ने इन खबरों को बल दिया है कि रियाज़ इस्राईल के समर्थन में यमनी मिसाइलों को नष्ट कर रहा है।