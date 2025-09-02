अमेरिका और इस्राईल के इशारे पर नाच रही है यूरोपीय तिकड़ी 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तीन यूरोपीय देशों द्वारा स्नैपबैक मैकेनिज्म सक्रिय करने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन और अमेरिका की मांग पर तीन यूरोपीय देशों ने प्रतिबंधों को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने पत्रकारों के साथ अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

इस्माईल बक़ाई ने शुरुआत में यमन और फिलिस्तीन के लोगों को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यमन के प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों की ज़ायोनी शासन की सैन्य आक्रामकता में शहादत के मौके पर हम शोक जाहिर करते हैं । उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एक स्पष्ट अपराध और अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह आक्रामक कार्रववाई गज़्ज़ा में नरसंहार तेज होने के साथ ही हुई है।

हम फिलिस्तीन के लोगों का भोजन और राहत सामग्री की लाइन में हो रहे कत्लेआम देख रहे हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं और लगभग 2500 लोग भोजन की कतार में मारे गए हैं। दुर्भाग्य से, संयुक्त राष्ट्र ने ज़ायोनी शासन को अमेरिका के निरंतर समर्थन के कारण नरसंहार को रोकने और युद्ध अपराधियों के खिलाफ न्याय लागू करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई करने में कोताही की है।