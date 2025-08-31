गाम्बिया में दर्दनाक नाव हादसा, 100 से अधिक की मौत

गाम्बिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक प्रवासी नाव डूब जाने से भारी जनहानि हुई है। गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नाव में लगभग 150 लोग सवार थे। बहुत कम लोगों को बचाया जा सका है।

बताया जा रहा है कि ये नाव गाम्बिया से रवाना हुई थी जिसमें ज्यादातर यात्री गाम्बिया और सेनेगल से थे। यह हादसा मॉरिटानिया के तट के पास हुआ जब नाव डूब गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 150 लोग सवार थे, लेकिन इनमें से केवल 16 लोगों को ही जीवित निकाला जा सका है।

स्थानीय प्रशासन ने बुधवार और गुरुवार को तलाशी अभियान चलाकर करीब 70 शव बरामद किए हैं। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा, संभवतः 100 से अधिक हो सकती है। यह घटना यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए हाल के वर्षों में सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है।