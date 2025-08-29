  1. होम
ईरान के खिलाफ E-3 की हरकत पर चीन की वार्निंग, अमेरिका को किया खबरदार 

29 अगस्त 2025 - 16:18
समाचार कोड: 1721599
इसी बीच, चीन के विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन को भी चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका को एक चीन के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए और ताइवान के मामलों में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए।

चीन ने ईरान के खिलाफ यूरोपीय तिकड़ी की हरकत पर वार्निंग देते हुए अमेरिका को खबरदार किया है।  चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान के खिलाफ पश्चिमी कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान का परमाणु मुद्दा एक संवेदनशील चरण में है और फिर से वार्ता शुरू होनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन शांति और बातचीत के माध्यम से ईरान के परमाणु मुद्दे को सही रास्ते पर लाने का समर्थन करता है।

चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने को एक ग़ैर जरूरी कदम बताया और जोर देकर कहा कि मुद्दों का समाधान वार्ता के माध्यम से होना चाहिए।

याद रहे कि ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने एक आधिकारिक पत्र में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास को यूरोपीय ट्राइका की कार्रवाई की निंदा करते हुए वार्ता के माध्यम से मतभेदों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

