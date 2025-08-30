पाकिस्तान मे हालात बेकाबू, कभी भी डूब सकता है लाहौर 

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई भीषण बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मूसलधार बारिश से आए फ्लैश फ्लड और शहरी इलाकों में जलजमाव से 28 और लोगों की मौत हो गई। पंजाब प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में आई बाढ़ से अब तक 1,769 इलाकों के 14.6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इस्लामाबाद और पोटोहार क्षेत्र समेत कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और तूफान आ सकते हैं।

इससे फ्लैश फ्लड, शहरी बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है. वहीं, उत्तर-पूर्वी बलूचिस्तान, दक्षिण-पूर्वी सिंध और पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में भी शाम तक भारी बारिश की संभावना है।

पीएमडी ने कहा कि उत्तरी केपी, मुर्री, गल्लियत, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उत्तर-पूर्वी पंजाब में नालों और धाराओं में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट जैसे निचले इलाकों में शहरी बाढ़ का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मलबा धंसने से सड़कें भी अवरुद्ध हो सकती हैं।