आले खलीफा की बेशर्मी, इस्राईल की जीत की कामना की

29 अगस्त 2025 - 16:38
समाचार कोड: 1721603
गज़्ज़ा में फिलिस्तीनियों पर क्रूर आक्रमण के कारण दुनिया भर में इस्राईल के खिलाफ नफरत की लहर फैल रही है।  कुछ दिन पहले हि ब्राजील ने इस्राईल के राजदूत की नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

अरब शासकों की बेशर्मी और फिलिस्तीन दुश्मनी अपने चरम पर है। जब जायोनी शासन गज़्ज़ा में फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में लगा हुआ है बहरैन अपने यहाँ इस्राईल के नए राजदूत का स्वागत कर रहा है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गज़्ज़ा पट्टी में जायोनी सेना के हमलों में 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और सैन्य आक्रमण के साथ-साथ अकाल और भूख भी वहां के निवासियों की जान ले रही है। ऐसी परिस्थितियों में, बहरैन ने तल अवीव के नए राजदूत को स्वीकार किया है।

बहरैन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल-जायनी ने जायोनी राजदूत शमूएल रेवल से राजनयिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

इस अवसर पर, अल-जायनी ने नए ज़ायोनी राजदूत के लिए सफलता की कामना की और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रयासों की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए।

