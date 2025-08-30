  1. होम
इस्राईल को अरबों डॉलर का नुकसान, ईरानी मिसाइलों ने दिए गहरे ज़ख्म 

30 अगस्त 2025 - 18:11
वाइज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो ज़ायोनी गुप्त एजेंसी मोसाद के साथ गहराई से जुड़ा है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लंबे समय के लिए बंद करना पड़ा।

ज़ायोनी मीडिया ने इस्राईल की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान का आँकलन करते हुए कहा है कि ईरान के जवाबी हमलों ने ज़ायोनी अर्थव्यवस्था की चॉलें हिला कर रख दीं।  ज़ायोनी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ईरान के जवाबी हमलों ने 12-दिवसीय युद्ध के दौरान इस्राईल को अरबों का नुकसान पहुँचाया। इस अवधि में नुकसान की भरपाई के लिए 53 हज़ार से अधिक आवेदन दाखिल किए गए।

ज़ायोनी अखबार येदियोत अहारोनोत ने कर प्राधिकरण के हवाले से लिखा है कि ईरान के हमलों से हुआ नुकसान रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच गया है। केवल 12 दिनों में 53,599 प्रत्यक्ष नुकसान के दावे दायर किए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, वाइज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो ज़ायोनी गुप्त एजेंसी मोसाद के साथ गहराई से जुड़ा है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लंबे समय के लिए बंद करना पड़ा।

ज़ायोनी कर प्राधिकरण के निदेशक शाई अहारोनोविच ने कहा कि अब तक केवल प्रत्यक्ष नुकसान का अनुमान कम से कम 4 अरब शेकेल (1.1 अरब डॉलर) लगाया गया है, जबकि अप्रत्यक्ष नुकसान, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों में बाधाएँ शामिल हैं, कई अरब अतिरिक्त होंगे।

अब तक संपत्ति कर मुआवजा कोष ने प्रत्यक्ष नुकसान के दावों के लिए 1.6 अरब शेकेल (430 मिलियन डॉलर) वितरित किए हैं।

