अमेरिका ने की वेनेजुएला की घेराबंदी, क्या है ट्रम्प की चाल 

वेनेजुएला की घेराबंदी करने के कारण एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प सुर्खियों में हैं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि वेनेजुएला के समुद्री तट के पास अमेरिकी युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और करीब 4,500 सैनिक मौजूद हैं। मादुरो का आरोप है कि यह सब मिलकर एक तरह की घेराबंदी है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है।
इसी हालात को देखते हुए मादुरो लगातार फौजी ठिकानों का दौरा कर रहे हैं। वहां जाकर वो सैनिकों से मुलाकात करते हैं और देशभक्ति रैलियां निकाल रहे हैं। मादुरो का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला चुप नहीं बैठेगा।
