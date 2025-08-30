जम्मू और कश्मीर में भूस्खलन और बादल फटने से 11 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। रामबन जिले के राजगढ़ गांव में बादल फटने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

तेज बारिश के बाद अचानक आए मलबे और बाढ़ में कई घर बह गए और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे वहीं, रियासी जिले के माहौर डब्बर गांव में बादल फटने से सात लोगों की जान चली गई। यहां भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

भारी बारिश की वजह से रियासी जिले में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं और गांवों में अफरा-तफरी का माहौल है। लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं।

अचानक आई इस आपदा से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन की टीमें लगातार हालात का जायजा ले रही हैं और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है।