ट्रम्प को कुछ हुआ तो देश की बागडोर संभालने को तैयार 

अमेरिका के उप राष्ट्रपति का कहना है कि अगर ट्रम्प को कोई हादसा पेश आता है तो वह देश की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो घटना हुई उसे भयानक कहा जा सकता है, ऐसी परिस्थितियों में वह अमेरिका की कमान संभालने के लिए तैयार हैं।

वेंस ने राष्ट्रपति ट्रम्प के बाएं हाथ पर नीलापन की ओर इशारा करते हुए कहा कि हां, वास्तव में भयानक घटनाएं हुई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति अमेरिका अच्छी स्थिति में हैं और वह शेष कार्यकाल पूरा करेंगे और जनता के लिए बड़े काम करेंगे।

उन्होंने आगे कहा और अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो पिछले 200 दिनों के अनुभव से बेहतर तैयारी मेरे लिए नहीं हो सकती।

राष्ट्रपति ट्रम्प 79 वर्ष के हैं और जनवरी में शपथ लेने के समय अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने थे। पिछले महीने व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि ट्रम्प के पैर में सूजन और हाथ पर नीलापन के कारण उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित हुआ।

इसके बावजूद वेंस ने यूएसए टुडे को बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प शारीरिक रूप से बेहतरीन स्थिति में हैं। राष्ट्रपति रात देर तक अंतिम कॉल करते हैं और सुबह सबसे पहले उठकर दिन की पहली कॉल भी वही करते हैं।