रूस और ईरान बढ़ाएंगे सैन्य साझेदारी, उच्च स्तरीय मीटिंग में हुआ फैसला 

ईरान और रूस ने सैन्य तालमेल बढ़ाने की खबर देते हुए कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में सहीयोंग बढ़ाने को तैयार हैं। रूस में नियुक्त ईरानी राजदूत काज़िम जलाली ने मास्को में रूसी उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के विस्तार पर चर्चा की।

रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से दक्षिणी काकेशस की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इस बयान में कहा गया कि रूसी उप रक्षा मंत्री ने जलाली की रूस-ईरान संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

इस अवसर पर ईरानी राजदूत ने रूस और ईरान के बीच सैन्य क्षेत्र में सक्रिय और विविधतापूर्ण सहयोग को उत्साहजनक बताया।