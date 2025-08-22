  1. होम
इराक: ऐनुल असद सैन्य अड्डे से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू

22 अगस्त 2025 - 21:10
इराक: ऐनुल असद सैन्य अड्डे से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू

इराक़ के कुछ स्थानीय स्रोतों के अनुसार, अमेरिकी सैनिकों ने अल-अनबार प्रांत में स्थित ऐन अल-असद सैन्य अड्डे से अपनी वापसी शुरू कर दी है।

सोमेरीया न्यूज़ की रिपोर्ट और अरना के हवाले से कहा गया है कि इराक़ के कुछ स्रोतों ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने कल रात से ऐनुल असद सैन्य अड्डे से वापसी शुरू कर दी है। इन सैनिकों को युद्धक सामान के साथ विमान के माध्यम से स्थानांतरित किया जा रहा है।

इराक़ी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार है कि सैनिकों की वास्तविक रूप से वापसी हो रही है; इससे पहले केवल युद्धक सामान के परिवहन की खबरें आती रही हैं। सोमेरीया न्यूज़ ने उम्मीद जताई है कि सितंबर के आरंभ तक यह अड्डा पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों से खाली हो जाएगा।

यह सैनिकों की वापसी बग़दाद-वासिंगटन समझौते के तहत की जा रही है और इसके साथ ही इराक़ और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग अब गैर-सुरक्षा सहयोग में परिवर्तित किया जा रहा है।
 

