दमिश्क़ छोड़ कर भागा जौलानी, तुर्की से मिला था आदेश 

तुर्की और इस्राईल के हितों के अनुसार सीरिया को बर्बादी की कगार पर धकेलना वाला तकफ़ीरी आतंकी गुट HTS का सरगना जौलानी सीरिया पर ज़ायोनी सेना के हमलों के बीच दमिश्क छोड़ कर फरार हो गया है।

अल-मायादीन के अनुसार, जौलानी अपने परिवार के साथ इदलिब की ओर गया है। तुर्की ने 2 दिन पहले ही उसको राष्ट्रपति भवन छोड़ने की सलाह दी थी। कहा जा रहा है कि जौलानी के साथ-साथ रक्षा मंत्री के भी सीरिया को इस्राईल के रहमो करम पर छोड़ कर दमिश्क से इदलिब की ओर भाग गया है।

असद के खिलाफ जौलानी को हर तरह से समर्थन देने वाला इस्राईल लगता है अब इस आतंकी सरग़ना से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। तभी तो अवैध राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने जौलानी को हमास लीडरों की तरह मारने की घोषणा की है। इस्राईल सरकार ने 16 जुलाई को जौलानी के घर के करीब एक मिसाइल अटैक भी किया था।