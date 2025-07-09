ज़ायोनी खतरे से क्षेत्रीय देशों को मिलकर निपटना होगा 

सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने क्षेत्र और विश्व शांति के लिए खतरा ज़ायोनी शासन के अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा।

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने सऊदी विदेश मंत्री के साथ एक बैठक में कहा कि क्षेत्र के सभी देशों के लिए ज़ायोनी शासन की विस्तारवादी नीतियों और उससे उत्पन्न खतरों का मिलकर सामना करना आवश्यक है।

उन्होंने फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार, इस्लामी भूमि पर निरंतर कब्ज़े और लेबनान व सीरिया पर ज़ायोनी हमलों की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान सभी क्षेत्रों में आपसी हितों का ध्यान रखते हुए सऊदी अरब के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान के विरुद्ध किसी भी आक्रमण और उसकी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा को अपनी और क्षेत्र के अन्य देशों की एक सैद्धांतिक नीति बताया।

उन्होंने कहा कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, उन्होंने इस संबंध में हर संभव सहयोग के लिए अपनी तत्परता जाहिर की।