आले सऊद ने एक और शिया जवान को मौत के घाट उतारा

आले सऊद ने शिया समुदाय के खिलाफ अपनी नफ़रती मुहिम जारी रखते हुए कतीफ़ के एक और बेगुनाह शिया जवान को फांसी पर लटका दिया। मुहर्रम 11 की सुबह, क़तीफ़ प्रांत के अल-ख़ुवैलिदियह शहर के जवान महदी बिन अहमद बिन जासिम आले-बज़रून को सऊदी अरब सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया।

सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने शिया जवानों के खिलाफ अपनी हमेशा की आदत के अनुसार उन पर "आतंकवादी कृत्यों, एक आतंकवादी समूह में सदस्यता, विस्फोटकों का निर्माण, हथियार रखने और वांछित व्यक्तियों के बारे में जानकारी छिपाने" का आरोप लगाया; उनके परिवार और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन आरोपों को मनगढ़ंत, राजनीतिक और निराधार मानते हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित समिति के अनुसार, महदी आले-बज़रून को 2019 में सऊदी बलों द्वारा उनके गृहनगर पर छापा मारने के बाद गिरफ्तार किया गया था और एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, और तब से उन्हें सार्वजनिक सुनवाई तक पहुँच के बिना एक गुप्त हिरासत केंद्र में रखा गया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्बास अल-सादिक ने इस संबंध मे कहा कि "एक बार फिर, सऊदी शासन ने बिना किसी सार्वजनिक सुनवाई के, बिना अपना बचाव करने का अवसर दिए और बिना सबूत दिए एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया। मानव जीवन के साथ इस तरह का व्यवहार आतंकवाद से लड़ने के नाम पर राज्य आतंकवाद का एक रूप है।"