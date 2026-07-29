इस्राईल से मेलजोल बहरैन की सुरक्षा के लिए खतरनाक : अल-विफाक

बहरैन के प्रमुख विपक्षी संगठन अल-विफाक इस्लामिक सोसाइटी ने बहरैन के राजा द्वारा इस्राईल के राष्ट्रपति से की गई टेलीफोन वार्ता की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरे क्षेत्र को इस्राईल के साथ संबंध समाप्त करने की आवश्यकता है, यह कदम राष्ट्रीय और जनमत की सर्वसम्मति से अलग हटने के समान है।

अल-विफाक ने अपने बयान में कहा कि बहरैन की सरकार अब भी ऐसे शासन पर भरोसा कर रही है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न तो वैधता प्राप्त है और न ही सम्मान। संगठन के अनुसार, यह मानना कि इस्राईल बहरैन को राजनीतिक या सुरक्षा संरक्षण दे सकता है, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का गलत आकलन है।

संगठन ने अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर के पांच वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इन समझौतों का इस्तेमाल केवल फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध अपराधों और कथित नरसंहार को कूटनीतिक संरक्षण देने के लिए किया गया है। बयान में कहा गया कि इन समझौतों से फिलिस्तीनियों की पीड़ा कम नहीं हुई, जबकि गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और इस्राईली जेलों में हालात लगातार बिगड़ते गए हैं।

अल-विफाक ने आगे कहा कि क्षेत्र में इस्राईल के लगातार सैन्य अभियानों से स्पष्ट होता है कि वह क्षेत्रीय देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक खतरा है। संगठन के अनुसार, इस्राईल के साथ गठबंधन करना बहरैन की जनता तथा अरब और इस्लामी देशों की सामूहिक भावना के विपरीत है।

बयान में चेतावनी दी गई कि इस नीति को जारी रखने से केवल खतरों में वृद्धि होगी और देश की क्षमता कमजोर पड़ेगी।

अल-विफाक ने बहरैन सरकार से क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों में शामिल होने, अमेरिका और इस्राईल के एजेंडे से दूरी बनाने तथा राष्ट्रीय संप्रभुता को देश के निर्णयों का आधार बनाने का आग्रह किया।

संगठन ने कहा कि इस्राईल के राष्ट्रपति से की गई यह टेलीफोन वार्ता राष्ट्रीय वैधता से रहित है और यह बहरैन की सरकार के अपने नागरिकों की इच्छा और रुख से दूर होने का संकेत देती है