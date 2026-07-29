यमन की घेराबंदी खत्म न हुई तो सऊदी धरती तक फैलेगा संघर्ष

सनआ: यमन के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अल-हौसी ने कहा है कि कई वर्षों से चल रहे युद्ध और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की घेराबंदी के बावजूद यमन कमजोर नहीं हुआ है। उनके अनुसार, इस दौरान यमन की सेना पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार हुई है।

उन्होंने कहा कि सैन्य और आर्थिक दबाव यमन को रोक नहीं पाए। उनका दावा है कि जितना लंबा संघर्ष चलेगा, यमन की ताकत और बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विरोधी पक्ष ने हालात से सबक नहीं लिया, तो यमन उन्हें बड़ा जवाब देगा।

वहीं, यमन की राजधानी सनआ की सरकार के सदस्य ज़ैफुल्लाह अल-शामी ने कहा कि अगर यमन पर लगी घेराबंदी खत्म नहीं की गई, तो बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यमन अपने अधिकार हासिल करने के लिए हर विकल्प अपनाने को तैयार है।

अल-शामी ने अरब देशों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ देशों ने सऊदी अरब की घेराबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने विशेष रूप से कतर के रुख पर भी सवाल उठाए।

इस बीच, यमन की सशस्त्र सेनाओं ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकर NCC Ghazal को निशाना बनाया। सेना के प्रवक्ता याह्या सरीअ के अनुसार, चेतावनी के बावजूद जहाज आगे बढ़ा, जिसके बाद उस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनका दावा है कि इसके बाद जहाज को वापस लौटना पड़ा।