हमास का प्रतिनिधि दल शांति वार्ता के लिए मिस्र जाने को तैयार

प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों के अलावा विभिन्न फिलिस्तीनी समूहों के नेताओं से भी होगी

काहिरा: हमास ने कहा है कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल आज मिस्र की राजधानी काहिरा जाएगा, जहां वह युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने को लेकर मध्यस्थ देशों के साथ बातचीत करेगा।

हमास के बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों के अलावा विभिन्न फिलिस्तीनी समूहों के नेताओं से भी होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम को मजबूत करना और पहले से तय सभी समझौतों को पूरी तरह लागू कराना है।

गौरतलब है कि यह युद्धविराम समझौता ग़ज़्ज़ा में जारी संघर्ष को रोकने के लिए किया गया था। हमास का दावा है कि इज़राइल ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके कारण अब तक दूसरे चरण की वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

अब सभी पक्षों की नजर काहिरा में होने वाली इस बैठक पर है। माना जा रहा है कि यदि बातचीत सकारात्मक रही, तो युद्धविराम को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

हालांकि, इस मामले पर इस्राईल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।