ज़ायोनी आतंकियों ने मस्जिदों में आग लगाई, 4 फिलिस्तीनी शहीद 

वेस्ट बैंक : वेस्ट बैंक में पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव ने रविवार को उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब इस्राईली सेटलरों ने दो मस्जिदों में आग लगा दी। इससे पहले सेटलरों ने मस्जिदों की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसमें चार फिलिस्तीनियों और दो इस्राईली सैनिकों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, नैबलस क्षेत्र में शुक्रवार से ही तनाव बना हुआ था। रविवार को स्थानीय फिलिस्तीनी और अतिक्रमणकारी इस्राईली सेटलरों के बीच हुए हिंसक टकराव के दौरान हालात और बिगड़ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सेटलरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया और दो मस्जिदों में आग लगा दी।

घटना के बाद आसपास के कई गांवों के फिलिस्तीनी लोग घरों से बाहर निकल आए और हिंसक गतिविधियों में शामिल सेटलरों का विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। रिपोर्टों के मुताबिक, संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनियों ने एक सेटलर से राइफल छीन ली।

मौके पर पहुंचे इस्राईली सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस्राईली सैनिकों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि हिंसा को और फैलने से रोका जा सके।

वेस्ट बैंक लंबे समय से इस्राईली सेटलमेंट और फिलिस्तीनी क्षेत्रों को लेकर विवाद का केंद्र रहा है। यहां समय-समय पर सेटलरों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें होती रही हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं तनाव को और गहरा कर देती हैं।

नैबलस और आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा हिंसा ने एक बार फिर वेस्ट बैंक की नाजुक सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता जताई जाती रही है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की जाती रही है।