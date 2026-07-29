सऊदी हमलों के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी कौंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई

बगदाद: इराक के प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर अली फालिह अल-ज़ैदी ने देश के विभिन्न हिस्सों पर हुए हवाई हमलों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार, बुधवार तड़के इराक के कुछ इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद प्रधानमंत्री ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति और उसके संभावित प्रभावों की समीक्षा के लिए यह आपात बैठक बुलाने का फैसला किया।

इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, सुरक्षा अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। बैठक के दौरान हवाई हमलों से उत्पन्न स्थिति, सुरक्षा चुनौतियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इराक के सुरक्षा सूचना केंद्र ने बताया है कि बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद एक विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। इसमें घटनाओं का पूरा विवरण, सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी।

इस बीच, सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बुधवार तड़के अलग-अलग बयान जारी कर दावा किया कि दोनों देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभियान के तहत इराक में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कई ठिकानों और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया है।

हमलावार सऊदी अमेरिकी गठजोड़ का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है।