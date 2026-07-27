सऊदी अरब को यमन की नसीहत, अमेरिका की विफलता से सबक़ सीखे

यमन : यमन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि सना के साथ पिछले संघर्षों में अमेरिका को विफलता का सामना करना पड़ा और वह अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि, इसके बावजूद सऊदी अरब ने अब तक इस अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है।

यमन ने सऊदी अरब के 3 तेल टैंकरों को बनाया निशाना, बाब अल-मंदब पर बढ़ा तनाव

अल-मयादीन की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले 48 घंटों के दौरान सऊदी अरब के तीन तेल टैंकरों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन कार्रवाइयों के बाद लाल सागर और बाब अल-मंदब क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सोमवार से अब तक कुल 16 सऊदी जहाज़ों को अपना मार्ग बदलने या वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। बताया गया है कि सुरक्षा कारणों और संभावित हमलों के खतरे के चलते इन जहाज़ों ने अपनी यात्रा जारी नहीं रखी।

यमन की नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक सऊदी अरब का कोई भी तेल टैंकर बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य को पार नहीं कर सका है। बाब अल-मंदब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में तेल तथा अन्य सामान का परिवहन होता है।

अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य मुहम्मद अल-बुखैती ने कहा कि बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक यमन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक यह प्रतिबंध भी लागू रहेगा।

यमन जनांदोलन अंसारुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल्लाह अल-नअमी ने कहा कि सऊदी अरब अब भी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और भ्रामक दावों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास यमन की जनता के खिलाफ अपनी नीतियों और दबाव को समाप्त करने की कोई गंभीर मंशा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यमन “तनाव के बदले तनाव” और “नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी” की नीति पर आगे बढ़ रहा है।

इस यमनी अधिकारी ने कहा कि अब गेंद सऊदी अरब के पाले में है और समाधान भी उसी के हाथ में है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सऊदी अरब सीधे या यमन के भीतर अपने भाड़े के लड़ाकों के माध्यम से किसी भी प्रकार का तनाव बढ़ाता है, तो यमन उसका पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयार है।