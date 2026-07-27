मॉस्को ने दी लंदन को चेतावनी, यूक्रेन के साथ हमलों में शामिल होने का आरोप

मॉस्को: रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने ब्रिटेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लंदन यूक्रेन की ओर से रूस पर किए जा रहे हमलों में सीधे तौर पर शामिल है। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन का उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष को लंबा खींचना और रूस के खिलाफ तनाव बढ़ाना है।

रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार, जाखारोवा ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ब्रिटेन में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, उसकी रूस को उकसाने वाली नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया कि लंदन संभावित परिणामों की परवाह किए बिना रूस के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए है।

जाखारोवा ने विशेष रूप से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिटेन को पता है कि अगर यूक्रेन को ग्रिपेन लड़ाकू विमान दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाता है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, “ब्रिटेन यूक्रेन में संघर्ष को जारी रखने के उद्देश्य से कीव के आतंकवादी हमलों में सीधे भाग ले रहा है।” हालांकि, ब्रिटेन और यूक्रेन की ओर से रूस के इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अगर ब्रिटेन मॉस्को के हितों को स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है, तो रूस उसके साथ बातचीत के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पश्चिमी देशों की सैन्य और राजनीतिक भूमिका को लेकर मॉस्को लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों पर आरोप लगाता रहा है, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए समर्थन देने की बात कहते हैं