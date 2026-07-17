अमेरिका और सियोनी शासन पर ईरान की जीत पूरी उम्मत की जीत है

अब्ना समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के अंसार अल्लाह आंदोलन के नेता सैय्यद अब्दुलमलिक बदरुद्दीन अल-हूसी ने अपने देश और क्षेत्र के नवीनतम घटनाक्रमों पर भाषण दिया।

अल्लाह के मार्ग में जिहाद जीत और अत्याचारियों को कुचलने का कारक है

यमन के अंसार अल्लाह के नेता ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा: «अल्लाह ने जिहाद को जीत, सम्मान और अत्याचारियों, आक्रमणकारियों, ज़ालिमों और अपराधियों को कुचलने का मार्ग बनाया। अल्लाह के मार्ग में जिहाद पैगम्बरों के दिव्य मिशनों में एक स्थायी परंपरा रही है। इस समय हम इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारियों का सामना कर रहे हैं। आज के अत्याचारी मनुष्य का अपने शैतानी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने और अपनी भयानक लालच को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।»

अमेरिका और इज़राइल बुराई के स्रोत हैं और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालते हैं

उन्होंने जोर दिया: «अमेरिका, इज़राइल और उनके धुरी में घूमने वाले पक्ष बुराई के स्रोत हैं जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और इज़राइल ने राष्ट्रों के धन की लूट और युद्धों के माध्यम से वैश्विक स्थिरता को निशाना बनाना नहीं छोड़ा है। हमारी इस्लामी उम्मत के खिलाफ सभी प्रकार के सियोनी हमलों के अग्रभाग में भ्रष्ट और पथभ्रष्ट करने वाला "नरम युद्ध" है। सियोनीवाद "नरम युद्ध" के माध्यम से मानवीय पहचान को नष्ट करने, उस पर पूरी तरह हावी होने और उसे गुलाम बनाने का प्रयास करता है। सियोनीवाद राष्ट्रों को नष्ट करने, उनकी मातृभूमियों पर कब्जा करने, उनके धन को लूटने और उनका शोषण करने का प्रयास करता है।»

नकली "न्यू मिडिल ईस्ट" योजना का उद्देश्य इस्लामी उम्मत पर प्रभुत्व है

अंसार अल्लाह के नेता ने आगे कहा: «अमेरिका और इज़राइल "कठोर युद्ध" के माध्यम से सामूहिक हत्याओं का लक्ष्य रखते हैं। अमेरिका और इज़राइल इन सभी दशकों में युद्धों, अपराधों, फ़ितनों और साज़िशों के स्रोत रहे हैं। सियोनीवाद की साज़िशों ने इस्लामी उम्मत, अरब देशों और वैश्विक सुरक्षा व स्थिरता को निशाना बनाना एक दिन भी नहीं छोड़ा। हमारे क्षेत्र में साज़िशों और फ़ितनों में अमेरिका, इज़राइल और सियोनी आंदोलन का हाथ है। "मिडिल ईस्ट परिवर्तन और महान इज़राइल के निर्माण" शीर्षक वाली सियोनी योजना इस उम्मत पर प्रभुत्व के लिए डिज़ाइन की गई है। दुश्मन किसी भी समझौते, सहमति या अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करते और उनकी कोई बाध्यता नहीं है।»