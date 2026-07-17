अमेरिकी हमलों पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

अब्ना समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा: «देश के दक्षिण में अमेरिका के अपराध – जैसे मिनाब स्कूल, अहवाज़ का बाल कैंसर अस्पताल, लामर्द का खेल हॉल, आवासीय और नागरिक क्षेत्रों पर बार-बार हमले आदि – मानवाधिकारों का दावा करने वाली सेना की उस ईरान के सामने असमर्थता और निराशा को दर्शाते हैं जो 12-दिवसीय युद्ध और रमज़ान की लड़ाई का विजेता है।»

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया: «गौरवशाली दक्षिण हमेशा ईरान की रक्षा का गढ़ रहा है, और सभी देशवासियों का दिल वहाँ है। बहादुर ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि संसद की ताकतें निर्दोष लोगों के बहाए गए खून को माफ नहीं करेंगी और उनका जीवन अंधकारमय कर देंगी।»