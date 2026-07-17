ईरान पर हमले की दुश्मन की योजना; यह युद्ध केवल सैन्य नहीं है

नासिर ख़ैरख़्वाह, रेडियो इक़्तिसाद के विशेषज्ञ-प्रस्तोता ने इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान एक «संकर युद्ध» में शामिल है, एक साक्षात्कार में कहा: «यह युद्ध केवल सैन्य आयाम नहीं रखता, बल्कि आर्थिक, मीडिया, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों को भी शामिल करता है। इसलिए, मीडिया, विशेष रूप से रेडियो इक़्तिसाद, को विशेषज्ञ विश्लेषणों पर भरोसा करते हुए जनता के लिए ऊर्जा बाजारों, गैस, हीलियम और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर इन घटनाक्रमों के दीर्घकालिक परिणामों को स्पष्ट करना चाहिए।»

ख़ैरख़्वाह ने विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित सूचना को आवश्यक बताया और कहा: «सटीक समाचार प्रसार, देश की क्षमताओं का प्रतिबिंब और अमेरिकी आक्रमण के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या, दुश्मन के मनोवैज्ञानिक अभियानों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।»

उन्होंने ईरानी राष्ट्र की ऐतिहासिक संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा: «ईरानी राष्ट्र ने कभी भी युद्ध और आक्रमण शुरू नहीं किया, और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ईरानी-इस्लामी शिक्षाओं के साथ, वर्तमान परिस्थितियों में देश की लचीलापन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।»

रेडियो इक़्तिसाद के इस विशेषज्ञ-प्रस्तोता ने दक्षिण पर हमलों के आर्थिक परिणामों के बारे में स्पष्ट किया: «ईरान के व्यापार में समुद्री अर्थव्यवस्था की उच्च हिस्सेदारी को देखते हुए, दुश्मन समुद्री मार्गों पर दबाव के माध्यम से प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है; लेकिन संसाधन प्रबंधन, बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति, उत्पादन का समर्थन और सरकार का निजी क्षेत्र के साथ सहयोग इन स्थितियों से पार पाने की क्षमता प्रदान कर चुका है।»

ख़ैरख़्वाह ने मीडिया स्थान में अफवाहों के प्रसार के प्रति चेतावनी देते हुए जोर दिया: «सही, समय पर और प्रलेखित वर्णन विरोधी मीडिया से स्थान छीन लेता है, और यहाँ तक कि कई विदेशी फ़ारसी भाषा के मीडिया भी घटनाक्रमों की जानकारी के लिए ईरानी आंतरिक स्रोतों का संदर्भ लेते हैं।»

अंत में, उन्होंने आर्थिक कार्यकर्ताओं और जनता से एकजुटता बनाए रखने, संसाधनों का सही प्रबंधन करने, उत्पादन का समर्थन करने और कमजोर वर्गों पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा: «इस लड़ाई में ईरान की मुख्य पूँजी जागरूकता, धैर्य, राष्ट्रीय एकता और आंतरिक क्षमता पर भरोसा है।»