अरब मीडिया का दावा, बहरैन में अब तक के सबसे घातक हमले

अरबी समाचार स्रोतों का दावा है कि, बहरैन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किया गया हमला, जारी संघर्ष के दौरान अब तक का सबसे व्यापक हमला रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बहरीनबहरैन में चेतावनी सायरन बजने के साथ ही वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर हवाई हमला किया गया।

सूत्रों के अनुसार, बहरैन में कई तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अरबी समाचार स्रोतों के अनुसार, जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कई भीषण विस्फोट हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अमेरिकी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा दी गईं।

आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, कुछ मिनट पहले अंदीमेश्क के आसमान में दुश्मन का एक MQ-9 ड्रोन वायु एवं अंतरिक्ष बल की नई वायु रक्षा प्रणाली द्वारा ट्रैक कर मार गिराया गया। आईआरजीसी के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान की आधुनिक वायु रक्षा क्षमता और देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है।

ईरानी सैन्य सूत्रों का कहना है कि यदि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर सैन्य दबाव या हमले जारी रखते हैं, तो आईआरजीसी और ईरानी सशस्त्र बल अपने जवाबी अभियानों को और अधिक व्यापक तथा निर्णायक बनाएंगे। उनके अनुसार, देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी सैन्य क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा।