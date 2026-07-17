सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे के कमांड सेंटर पर ईरान का आश्चर्यजनक हमला

अब्ना समाचार एजेंसी ने अल-अरबी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान के इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर ने घोषणा की कि उसने सीरिया के अत-तन्फ़ क्षेत्र में अमेरिकी कमांड सेंटर पर आश्चर्यजनक हमला किया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से कोई तेल या गैस निर्यात नहीं किया जाएगा, और होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण उनके हाथों में है, और जब तक अमेरिकी आक्रमण जारी है, इस क्षेत्र से तेल और गैस की एक बूँद भी निर्यात नहीं की जाएगी।

ईरान के इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर ने यह भी घोषणा की कि एक रडार प्रणाली को नष्ट करने के अलावा, विशेष अभियानों के लिए कई हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए गए हैं।

कल रात और आज सुबह, ईरान ने अत-तन्फ़ अड्डे के अलावा, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों को भी बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया।