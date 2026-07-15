इराक सरकार ने अमेरिका के दबाव में हिज्बुल्लाह पर भी पाबंदी लगाई

इराक़: इराक ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए कई व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इराक के वित्त मंत्रालय से जुड़े विदेशी विकास कोष द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के आधार पर उठाया गया है।

दस्तावेज में बताया गया है कि यह निर्णय इराक के विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्री कार्यालय के बीच जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई की शुरुआत में हुए पत्राचार के आधार पर लिया गया।

दस्तावेज के मुताबिक, अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने तीन व्यक्तियों और छह संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने आतंकी संगठन ISIS (दाएश) को वित्तीय सहायता और धन हस्तांतरण में मदद पहुंचाई।

इराक ने इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रतिबंधित लोगों और संगठनों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन को रोका जा सके।

इस फैसले में लेबनान के हिज्बुल्लाह से जुड़े कुछ संगठनों को भी शामिल किया गया है। इन्हें अमेरिका के संशोधित कार्यकारी आदेश संख्या 13224 के तहत प्रतिबंध सूची में रखा गया है।

इराकी दस्तावेज के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य हिज्बुल्लाह से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और लॉजिस्टिक सहायता तंत्र को कमजोर करना है।

यह आदेश इराक के विदेशी विकास कोष के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के कार्यवाहक महानिदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

इसके तहत इराक के बैंकों, सरकारी संस्थानों, कंपनियों और वित्त मंत्रालय से जुड़े विभागों को प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब इराक के प्रधानमंत्री की आधिकारिक अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी चर्चा में है।