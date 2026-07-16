सऊदी अरब और कुवैत अमेरिका से खरीदेंगे 2.5 अरब डॉलर के हथियार

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब को लगभग 1.96 अरब डॉलर मूल्य के APKWS-II मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और संबंधित सैन्य उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्तावित सौदे में अधिकतम 20,000 APKWS-II मिसाइल गाइडेंस सिस्टम शामिल हैं। इनका उपयोग हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की सटीकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब ने LAU-131 मिसाइल लॉन्चर, MK-152 हाई-एक्सप्लोसिव वॉरहेड, MK-66 रॉकेट मोटर, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, WTU-1/B प्रशिक्षण वॉरहेड और निष्क्रिय MK-66 रॉकेट मोटर सहित अन्य सैन्य उपकरणों की भी मांग की है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस संभावित रक्षा सौदे की कुल अनुमानित कीमत 1.96 अरब डॉलर है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा कि उसने कुवैत के लिए 484 मिलियन डॉलर के संभावित रक्षा सौदे को भी मंजूरी दी है।

यह सौदा कुवैत के C-17 सैन्य परिवहन विमान बेड़े के रखरखाव, तकनीकी सहायता और परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए है।

दोनों प्रस्तावित रक्षा सौदों की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जारी की है।