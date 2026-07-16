अमेरिका के बर्बर हमले, अहवाज़ का कैंसर अस्पताल खाली कराया

अहवाज़: ईरान के अहवाज़ शहर स्थित बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल बकाई से कैंसर पीड़ित बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बच्चों के इस कैंसर अस्पताल के पास अमेरिकी सेना के आतंकी हमलों और इमारत के पास ही एक प्रक्षेप्य गिरने के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मरीजों को बाहर निकालने का फैसला किया

रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल भवन के पास मिसाइल गिरने के बाद प्रशासन ने इलाज करा रहे बच्चों के अभिभावकों से तत्काल संपर्क किया और उन्हें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल से बाहर ले जाने का अनुरोध किया।

बताया गया है कि अस्पताल में कैंसर से पीड़ित बच्चों का विशेष उपचार किया जाता है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया।

तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल परिसर के पास हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई। हालांकि, रिपोर्ट में अस्पताल भवन को हुए किसी बड़े नुकसान या किसी मरीज अथवा स्वास्थ्यकर्मी के शहीद होने की पुष्टि नहीं की गई है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं, स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।