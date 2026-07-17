जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ईंधन भरने वाले विमानों का विनाश।

अब्ना समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर ने एक बयान में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमानों और लड़ाकू विमानों के बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोनों द्वारा नष्ट किए जाने की सूचना दी।

बयान का पाठ इस प्रकार है:

“जॉर्डन के सम्मानित लोगों;

ईश्वरीय पैगम्बरों के चरण-चिह्नों वाली धरती के कुलीन लोगों, ऐसे लोगों जो दुनिया की सभी जनता से अधिक फ़लस्तीन से निकटता रखते हैं और ग़ज़ा तथा पश्चिमी तट के पीड़ितों की पीड़ाओं से सबसे अधिक परिचित हैं – पिछले साल क़तर में अल-उदैद बेस पर हमारे हमले के बाद, बच्चों को मारने वाली अमेरिकी सेना ने अपने कमांड सेंटर को इस्लाम के योद्धाओं की भारी आग से दूर करने के लिए, क्षेत्र में अमेरिकी बलों के कमांड सेंटर (सेंटकॉम) को क़तर से आपकी धरती पर अल-अज़राक़ स्थानांतरित कर दिया। और तब से लेकर अब तक, फ़लस्तीनी लोगों और अन्य इस्लामी देशों के खिलाफ शैतानी का कमांड सेंटर आपकी धरती पर और आपकी पहुँच में है।

सेंटकॉम के अलावा, एक हवाई अड्डा और दर्जनों अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान, F-35, F-15, और F-16 आपकी धरती पर तैनात हैं, और वहाँ से वे फ़लस्तीन, ईरान और लेबनान के पीड़ित लोगों पर हवाई हमले करते हैं।

कल रात, बच्चों को मारने वाली अमेरिकी सेना ने फिर से शैतानी की और जॉर्डन में अपने ठिकानों का उपयोग एक बड़े युद्ध अपराध को करने के लिए किया – नागरिक लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए, जिनमें कई पुल, आवासीय क्षेत्र और ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास में एक जल पंपिंग स्टेशन शामिल हैं।

इस शैतानी की प्रतिक्रिया में, इस्लाम के योद्धाओं ने नस्र 2 ऑपरेशन की 14वीं लहर में “ऐ साहिब अज़-ज़मान (ईश्वर उनके आगमन को शीघ्र करे), मेरी सहायता करो!” के पवित्र कूट शब्द के तहत दो चरणों में जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ईंधन भरने वाले विमानों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोनों से निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमानों और लड़ाकू विमानों का विनाश हुआ और उनमें से अधिक संख्या को गंभीर क्षति पहुँची।”