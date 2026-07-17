ईरान की जवाबी कार्रवाई , अमेरिकी अड्डों पर तबाही

ईरान ने अमेरिकी आतंकी सेना के बर्बर हमलों के जवाब में खाड़ी में स्थित अमेरिकी अड्डों को हमलों का निशाना बनाया है। अरबी मीडिया के अनुसार बहरैन में तेल रिफाइनरियों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सीधे ड्रोन हमले किए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क़तर स्थित अल-उदैद अमेरिकी सैन्य अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर बहरैन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बहरैन और क़तर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कई विस्फोट हुए हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क़तर स्थित अल-उदैद अमेरिकी सैन्य अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। क़तर के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएँ अभी भी कई हवाई हमलों का सामना कर रही हैं।

ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी कर कहा कि शत्रु के हमलों और देश के शहीदों के रक्त का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से, ‘ऑपरेशन साएक़ा’ के बारहवें चरण के तहत कुछ घंटे पहले ईरान की सेना के आत्मघाती आरश ड्रोन ने कुवैत में अमेरिकी सेना के ठिकानों तथा उसकी रसद एवं सहायता केंद्रों को निशाना बनाया।

ईरानी सेना ने अपने बयान में कहा कि वह अपने इतिहास, जनता के समर्थन, युद्धक अनुभव और सैन्य तैयारी के बल पर किसी भी दबाव या धमकी का डटकर सामना करेगी। सेना ने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्राचीन देश और वीर ईरानी राष्ट्र, ईश्वर की सहायता से अपने छलपूर्ण और शत्रुतापूर्ण दुश्मन पर विजय प्राप्त करेगा।