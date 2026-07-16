सेना प्रवक्ता: अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य नहीं खोल सकता

ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने बुधवार रात अमोल शहर की मुसल्ला प्रार्थना स्थल पर राष्ट्र के नेता की शहादत की स्मृति समारोह में कहा: दुश्मन ने घोषणा की थी कि वह एक सप्ताह में ईरान के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर देगा, लेकिन 40 दिनों तक उसने ईरानी मिसाइलें अपने सिर पर देखीं।

उन्होंने दुश्मन द्वारा समझौता ज्ञापन के उल्लंघन और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के दक्षिण में अवैध मार्ग बनाने का उल्लेख करते हुए कहा: सशस्त्र बलों ने इस आक्रमण के खिलाफ मज़बूती से कदम उठाया और नियम तोड़ने वाले जहाजों को निशाना बनाया, क्योंकि जब तक अमेरिका ईरानी कानूनी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरानी इच्छा पर आधारित तंत्र स्थापित नहीं हो जाता, यह जलडमरूमध्य बंद ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिकियों का शर्मनाक आक्रमण और दुष्कर्म होर्मुज़ जलडमरूमध्य नहीं खोल सकते, और जोर देकर कहा: अमेरिका का समझौता ज्ञापन की धाराओं को मानना, दुष्कर्मों और शत्रुता से हाथ उठाना, और ईरानी कानूनों का प्रभुत्व होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने का रास्ता है।