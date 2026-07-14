सेना के प्रवक्ता: सशस्त्र बल होर्मुज जलडमरूमध्य पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया, ईरान के इस्लामी गणराज्य की सेना के प्रवक्ता, ने तेहरान शहर के खानीआबाद इलाके में "इब्न सीना" चौक पर जनसभा में भाग लेते हुए, क्रांति के नेता और अन्य कमांडरों की शहादत पर शोक व्यक्त किया और सड़कों पर लोगों के प्रतिरोध का उल्लेख करते हुए कहा: "4 महीने से अधिक समय से आप प्यारे लोग साहसपूर्वक चौकों पर मौजूद हैं, सशस्त्र बलों का समर्थन कर रहे हैं और दुश्मन की सभी योजनाओं को विफल कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा: "क्रांति के शहीद नेता के पवित्र शव के अंतिम संस्कार समारोह में आप प्यारे लोगों की उपस्थिति भी दुनिया में एक अभूतपूर्व कदम था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह उपस्थिति एक अद्वितीय महाकाव्य था, जिसके सभ्यतागत प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट होंगे।"

ब्रिगेडियर जनरल अकरमिनिया ने आगे कहा: "चौकों पर आप प्यारे लोगों की यह उत्साहपूर्ण उपस्थिति इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के मार्ग की निरंतरता को दर्शाती है। दुश्मन ने क्रांति के नेता और कमांडरों की हत्या करके व्यवस्था को नष्ट करने का इरादा किया था, लेकिन चौकों पर लोगों की मौजूदगी ने ईरानी राष्ट्र की क्रांति के इमामों के मार्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया। लोगों की यह प्रतिबद्धता और चौकों पर डटे रहना दुश्मन की बुरी योजनाओं को विफल करने वाला साबित हुआ।"

सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान के एक अन्य भाग में ईरान में अमेरिकी आतंकवादी सेना के हालिया अपराधों का उल्लेख किया और कहा: "अमेरिका और इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति, जो वास्तव में एक भ्रष्ट और आपराधिक व्यक्ति हैं, के पास विश्वासघात का लंबा इतिहास है। क्रांति से पहले, 28 मोर्दाद 1332 (19 अगस्त 1953) को भी, उन्होंने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण को ईरानी जनता के अधिकारों में से एक के रूप में सहन नहीं किया और उस तख्तापलट की योजना बनाई। उस समय इस्लामी क्रांति की कोई बात नहीं थी। बेशक, इस्लामी क्रांति और ईरान के इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था के प्रति उनकी शत्रुता कहीं अधिक है, क्योंकि मूल रूप से अमेरिकियों को ईरानी जनता सहित सभी स्वतंत्रता-प्रेमी राष्ट्रों के हितों की पूर्ति से समस्या है, और इस्लामी क्रांति ईरानी राष्ट्र की स्वतंत्रता, शक्ति और स्वतंत्रता की खोज का ध्वजवाहक है।"

उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने युद्ध समाप्ति ज्ञापन में होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरानी व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पाखंडवश एक नया मार्ग बनाने की कोशिश की, और कहा: "इस्लामी ईरान के सशस्त्र बलों ने अमेरिकियों के विश्वासघात के सामने गरिमामय ढंग से उपस्थित होकर घोषणा की कि ज्ञापन में निर्धारित व्यवस्थाओं के अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी अन्य कार्रवाई इस्लामी ईरान की निर्णायक प्रतिक्रिया का सामना करेगी।"