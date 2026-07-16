ज़हराबी: होर्मुज़ जलडमरूमध्य में पर्यावरणीय क्षति का आकलन समीक्षाधीन है

पर्यावरण संरक्षण संगठन के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता उपप्रमुख हामिद ज़हराबी ने समाचार एजेंसी «मेहर» के संवाददाता से बातचीत में होर्मुज़ जलडमरूमध्य को हुई पर्यावरणीय क्षति के आकलन की नवीनतम स्थिति के बारे में कहा: पर्यावरण, देश की जैव विविधता और प्रदूषकों के उत्सर्जन से उत्पन्न प्रदूषण को हुई क्षति की मात्रा की जाँच अभी भी पर्यावरण संरक्षण संगठन के एजेंडे में है और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अध्ययन जारी है।

उन्होंने आगे कहा: पर्यावरण संरक्षण संगठन के प्रबंधन वाले स्थलीय क्षेत्रों के संबंध में, सूचना तक पहुँच और क्षेत्रीय डेटा एकत्र करने की संभावना के कारण, मूल्यांकन किए जा चुके हैं और क्षति की राशि का आकलन कर लिया गया है।

ज़हराबी के अनुसार, इन मूल्यांकनों के परिणाम कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण संगठन के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता उपप्रमुख ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य और अन्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा: इस भाग से संबंधित अध्ययन संगठन के समुद्री पर्यावरण उपप्रभाग द्वारा किए जा रहे हैं। समुद्री पर्यावरण की गतिशील और प्रवाहमान प्रकृति के कारण, इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति का आकलन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में अधिक जटिल है और इसके लिए सटीक और वैज्ञानिक जाँच की आवश्यकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा: होर्मुज़ जलडमरूमध्य और अन्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को हुई पर्यावरणीय क्षति का आकलन अध्ययन पूरा होने और परिणामों के संकलन के बाद घोषित किया जाएगा।