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सऊदी आक्रमण के मुकाबले में यमनियों के लिए इराकी नुजबा आंदोलन का समर्थन

14 जुलाई 2026 - 22:04
समाचार कोड: 1840320
स्रोत: ABNA
सऊदी आक्रमण के मुकाबले में यमनियों के लिए इराकी नुजबा आंदोलन का समर्थन

इराकी नुजबा आंदोलन के सैन्य उप प्रमुख ने यमनी अंसारुल्लाह की वीरतापूर्ण स्थितियों की प्रशंसा की और घोषणा की कि यह आंदोलन ईश्वर और मानवता के दुश्मनों के मुकाबले में यमनी अंसारुल्लाह का समर्थन करेगा।

समाचार एजेंसी अबना ने अल-मसीरा के हवाले से बताया कि इराकी "नुजबा" आंदोलन के सैन्य उप प्रमुख शेख अब्दुलकादिर अल-करबलाई ने एक बयान में सऊदी आक्रमण के मुकाबले में यमनियों की वीरतापूर्ण स्थितियों को इराकी प्रतिरोध और दुनिया के सभी स्वतंत्रता-प्रेमियों के लिए गौरव का विषय बताया।

शेख अल-करबलाई ने इस बयान में स्पष्ट किया: «आश्रित सऊदी शासन के नेतृत्व में वहाबी आक्रमण के मुकाबले में यमनी अंसारुल्लाह जो वीरतापूर्ण स्थितियाँ अपना रहे हैं, वे दुनिया भर के हर स्वतंत्र व्यक्ति के लिए गौरव और सम्मान का स्रोत हैं।»

उन्होंने आगे कहा: «हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उस संघर्ष में उनका समर्थन करते हैं जिसे वे न्यायसंगत मानते हैं; क्योंकि पीड़ितों का अधिकार इन किराए के सैनिकों से केवल बाहों की ताकत और निवारण के समीकरण को थोपने के द्वारा ही छीना जाता है।»

नुजबा के सैन्य उप प्रमुख ने जोर देकर कहा कि इराकी प्रतिरोध «ईश्वर की अनुमति से, एकजुट मोर्चा और एक संगठित इकाई बना रहेगा, जब तक कि ईश्वर अपनी पूर्वनिर्धारित व्यवस्था को पूरा नहीं कर देता, तब तक ईश्वर और मानवता के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए।»

अंत में उन्होंने स्पष्ट किया: «विजय केवल ईश्वर की ओर से है, और अच्छा अंत ईश्वरभक्तों के लिए है।»

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