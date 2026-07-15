स्पेन, इस्लामोफोबिया फैलाने और मस्जिद की दीवार पर इस्लाम विरोधी नारे लिखने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मैड्रिड: स्पेन के शहर बिलबाओ में पुलिस ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति को मस्जिद की दीवार पर इस्लाम विरोधी नारे और आपत्तिजनक संदेश लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार सुबह हुई। आरोपी ने मस्जिद की दीवारों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे थे। स्थानीय पुलिस ने उसे सुबह करीब 9:30 बजे मस्जिद के आसपास देखा। उसके हाथ में अभी भी स्प्रे पेंट के डिब्बे थे, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

पुलिस का कहना है कि मौके पर मिले सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में हाल के वर्षों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने सरकारों से मांग की है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उन पर प्रभावी तरीके से अमल किया जाए।

मार्च में जारी एक सर्वे के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत मुसलमान रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना करते हैं। यह आंकड़ा आम आबादी की तुलना में लगभग दोगुना बताया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोपीय देशों में ब्रिटेन के मुसलमानों को सबसे अधिक हिंसा और नफरत से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक, दक्षिणपंथी उग्रवाद से जुड़े आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोगों की उम्र 27 से 82 वर्ष के बीच थी और उनमें ज्यादातर पुरुष थे।