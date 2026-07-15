सिपाह (IRGC): हमने हथियार भंडारण के शेड और MQ‑9 ड्रोन के रैंप को निशाना बनाया

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान जारी कर कहा कि दुश्मन के हथियारों, जलयानों और हवाई यानों के पुर्ज़ों के भंडारण वाले कई शेड और MQ‑9 ड्रोनों की स्थापना वाले रैंप तीसरी लहर में लक्ष्य बने।
15 जुलाई 2026 - 13:10
समाचार कोड: 1840556
स्रोत: ABNA
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (सिपाह) ने एक बयान में घोषणा किया कि दुश्मन के हथियारों, जलयानों और विमानों के पुर्ज़ों के भंडारण वाले कई शेडों और MQ‑9 ड्रोनों की तैनाती वाले रैंपों को तीसरी लहर में निशाना बनाया गया।
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