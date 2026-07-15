सिपाह (IRGC): हमने हथियार भंडारण के शेड और MQ‑9 ड्रोन के रैंप को निशाना बनाया

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान जारी कर कहा कि दुश्मन के हथियारों, जलयानों और हवाई यानों के पुर्ज़ों के भंडारण वाले कई शेड और MQ‑9 ड्रोनों की स्थापना वाले रैंप तीसरी लहर में लक्ष्य बने।