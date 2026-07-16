सेना: कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकाने और केंद्र निशाने पर आए

ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सेना के जनसंपर्क विभाग के हवाले से, कुछ घंटे पहले और «साएग़े (बिजली)» ऑपरेशन के दसवें चरण में, ईरान की इस्लामी गणराज्य की सेना के «आरश» ड्रोनों ने कुवैत के अली अल-सलेम बेस पर आतंकवादी अमेरिकी सेना के रडार सिस्टम, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और ईंधन टैंकों को निशाना बनाया।

पैट्रियट प्रणाली इस बेस तथा परिवहन विमानों और MQ-9 सहित उन्नत ड्रोनों की वायु रक्षा और सुरक्षा का कार्य संभाल रही थी।

इसके अलावा, हमलों की एक अन्य लहर में, बहरीन के शेख ईसा बेस की वायु रक्षा चौकी पर तैनात आतंकवादी अमेरिकी सेना के संचार और रडार प्रणालियाँ (सुपर हॉक रडार सहित), साथ ही पैट्रियट सुविधाएँ और प्रणालियाँ, ड्रोन हमलों का निशाना बनीं।

यह बेस, जो अमेरिकी विमानों की सहायता इकाइयों का अड्डा भी है, सेना और IRGC के सफल ड्रोन और मिसाइल हमलों में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

सेना ने इस बात पर जोर देते हुए कि दुश्मन की धृष्टता, अक्खड़पन, धमकी और अतिक्रमण हमारी रक्षा की प्रेरणा और शक्ति को और बढ़ाते हैं, आगे कहा: ईरान की इस्लामी गणराज्य की सेना का पराक्रम महान और धैर्यशाली जनता, युद्ध क्षमता, और उच्च पद के शहीदों, नेता और ईरान के शहीद साहब के साहस एवं वीरता से प्राप्त भावना पर आधारित एवं निर्भर है, ताकि राष्ट्रीय हितों और इस्लामी गणराज्य ईरान की न्यायसंगतता की रक्षा हो सके, और ईश्वरीय आदेश «अशिद्दा अलल कुफ्फार, रुहमाउ बैनहुम» (अविश्वासियों पर कठोर, आपस में दयावान) के अनुसार, हम दुश्मन के सामने मजबूत और अटल खड़े हैं।