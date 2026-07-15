अधिकांश अमेरिकी, ईरान के खिलाफ अपने देश की आक्रामकता के विरोध में

समाचार एजेंसी अबना (ABNA) ने नोवोस्ती के हवाले से बताया कि YouGov संस्थान द्वारा इकोनॉमिस्ट पत्रिका के अनुरोध पर किए गए सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि केवल 27% अमेरिकी ही ईरान के खिलाफ अपने देश की आक्रामकता को मंज़ूरी देते हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 57% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनके देश द्वारा युद्ध भड़काना गलत था।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता के विरोध में रहने वाले अधिकांश लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में शामिल हैं।

इस सर्वेक्षण में 1,600 से अधिक अमेरिकी नागरिकों ने भाग लिया।