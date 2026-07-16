बहरीन के शेख ईसा बेस पर हवाई पहचान और नियंत्रण रडार का विनाश

ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक क्रांति रक्षक दल के जनसंपर्क विभाग ने अपनी संख्या 18 की सूचना में घोषणा की: बहरीन के शेख ईसा बेस पर आक्रामक दुश्मन के लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक पंप स्टेशन और हवाई पहचान व नियंत्रण रडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है।

अमेरिकी सेना के तटीय ठिकानों और कुछ असैन्य स्थानों – जिनमें कैंसरग्रस्त बच्चों का अस्पताल और इलाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में कर्बला के तीर्थयात्रियों के लिए जल उत्पादन कारखाना शामिल हैं – पर आक्रमण के अपराध के जवाब में, आपके शक्तिशाली और जिहादी पुत्रों – IRGC की नौसेना – ने «नस्र 2» ऑपरेशन की दसवीं लहर में «या अली असग़र (उन पर शांति हो)» के पवित्र नारे के तहत बहरीन के शेख ईसा में अमेरिकी बेस पर करारे हमले के द्वारा आक्रामक दुश्मन के लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक पंप स्टेशन और हवाई पहचान व नियंत्रण رडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और यह युद्ध जारी है।